CONTIGUA

Curiosità e Significato di "Contigua"

Approfondisci la parola di 8 lettere Contigua: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Contigua? La parola CONTIGUA si riferisce a qualcosa che si trova direttamente accanto o in prossimità di qualcos'altro, quindi è sinonimo di adiacente. In un cruciverba, può aiutare a completare la casella se hai indizi su luoghi, oggetti o elementi disposti uno vicino all'altro.

Limitrofa confinanteProssima alla santitàUn mare adiacente al NeroCostellazione adiacente all Orsa Maggiore

Come si scrive la soluzione: Contigua

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

G Genova

U Udine

A Ancona

