Si terminano laureandosi

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si terminano laureandosi' è 'Studi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STUDI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si terminano laureandosi
  • Risposta: STUDI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SUI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Studi? Gli studi sono un percorso che porta a raggiungere un traguardo importante. Dopo anni di impegno, si conclude con il conseguimento di un titolo che apre nuove strade e opportunità. È un momento di soddisfazione e di crescita personale, simbolo di dedizione e passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si terminano laureandosi: risposta da 5 lettere

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