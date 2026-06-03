Si terminano laureandosi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si terminano laureandosi' è 'Studi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T U D I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si terminano laureandosi

Si terminano laureandosi Risposta: STUDI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S U I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Studi? Gli studi sono un percorso che porta a raggiungere un traguardo importante. Dopo anni di impegno, si conclude con il conseguimento di un titolo che apre nuove strade e opportunità. È un momento di soddisfazione e di crescita personale, simbolo di dedizione e passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si terminano laureandosi: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si terminano laureandosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Studi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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