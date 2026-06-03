Si terminano laureandosi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si terminano laureandosi' è 'Studi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si terminano laureandosi
- Risposta: STUDI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SUI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Studi? Gli studi sono un percorso che porta a raggiungere un traguardo importante. Dopo anni di impegno, si conclude con il conseguimento di un titolo che apre nuove strade e opportunità. È un momento di soddisfazione e di crescita personale, simbolo di dedizione e passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si terminano laureandosi: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Si terminano laureandosi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Studi. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.