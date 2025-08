Terminano con un estrazione nei cruciverba: la soluzione è Lotterie

Home / Soluzioni Cruciverba / Terminano con un estrazione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Terminano con un estrazione' è 'Lotterie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOTTERIE

Curiosità e Significato di Lotterie

La soluzione Lotterie di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lotterie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lotterie? Lotterie sono giochi d'azzardo in cui si acquistano biglietti sperando di indovinare numeri fortunati per vincere premi. Il termine deriva da un sistema di estrazioni pubbliche, spesso settimanali o mensili, che determinano i vincitori. Sono molto popolari in Italia e nel mondo, offrendo speranza e possibilità di grandi guadagni. Alla fine, tutto si decide con una grande estrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Finisce con un estrazioneIl premio di consolazione di un gioco a estrazioneCominciano ampi e terminano strettiEstrazione a premiTerminano divorziando

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lotterie

Non riesci a risolvere la definizione "Terminano con un estrazione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O T O T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTRANTO" OTRANTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.