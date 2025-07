Impegnano gli universitari nei cruciverba: la soluzione è Studi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Impegnano gli universitari' è 'Studi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STUDI

Curiosità e Significato di Studi

Hai risolto il cruciverba con Studi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Studi.

Perché la soluzione è Studi? Studi indica l’attività di approfondire e apprendere materie scolastiche o universitarie, dedicandosi alla ricerca, alla lettura e alla preparazione per ottenere conoscenze e competenze. È il percorso attraverso il quale gli studenti si impegnano per raggiungere i propri obiettivi accademici e professionali. In sostanza, gli studi sono il lavoro che permette di crescere e diventare più preparati nel proprio campo.

Come si scrive la soluzione Studi

Stai cercando la risposta alla definizione "Impegnano gli universitari"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

U Udine

D Domodossola

I Imola

