Si tengono nelle darsene

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si tengono nelle darsene' è 'Barche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A R C H E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si tengono nelle darsene

Si tengono nelle darsene Risposta: BARCHE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B R E

Inizia con: B

B Finisce con: E

Perchè la soluzione è Barche? Le barche si tengono nelle darsene, dove trovano rifugio e sicurezza. Sono spesso ormeggiate in modo stabile, pronte a partire o tornare in porto. Le darsene offrono un ambiente tranquillo, facilitando le operazioni di manutenzione e consentendo di ammirare le imbarcazioni da vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si tengono nelle darsene: risposta da 6 lettere

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