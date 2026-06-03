Si tengono nelle darsene

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si tengono nelle darsene' è 'Barche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BARCHE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si tengono nelle darsene
  • Risposta: BARCHE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BRE
  • Inizia con: B
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Barche? Le barche si tengono nelle darsene, dove trovano rifugio e sicurezza. Sono spesso ormeggiate in modo stabile, pronte a partire o tornare in porto. Le darsene offrono un ambiente tranquillo, facilitando le operazioni di manutenzione e consentendo di ammirare le imbarcazioni da vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si tengono nelle darsene: risposta da 6 lettere

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