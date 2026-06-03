Si tengono nelle darsene
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si tengono nelle darsene' è 'Barche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si tengono nelle darsene
- Risposta: BARCHE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BRE
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Barche? Le barche si tengono nelle darsene, dove trovano rifugio e sicurezza. Sono spesso ormeggiate in modo stabile, pronte a partire o tornare in porto. Le darsene offrono un ambiente tranquillo, facilitando le operazioni di manutenzione e consentendo di ammirare le imbarcazioni da vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si tengono nelle darsene: risposta da 6 lettere
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