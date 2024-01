La definizione e la soluzione di: Hanno la prua e la poppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Riferimento. la poppa (póppa, dal latino puppis) è la parte posteriore di un'imbarcazione, ovvero quella parte situata all'estremità opposta della prua che è possibile...

Imbarcazione indica genericamente una nave, il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una nave.

In Italia viene definita tale una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc.). Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di barca.

Italiano

Sostantivo, forma flessa

barche f pl

plurale di barca

Sillabazione

bàr | che

Etimologia / Derivazione

vedi barca

Sinonimi