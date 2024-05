La Soluzione ♚ Hanno gli scalmi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BARCHE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BARCHE

Significato della soluzione per: Hanno gli scalmi Imbarcazione indica genericamente una nave, il termine è però anche utilizzato per indicare la classificazione giuridica di una nave. In Italia viene definita tale una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc. Italiano: Sostantivo, forma flessa: barche f pl . plurale di barca. Sillabazione: bàr | che. Etimologia / Derivazione: vedi barca . Sinonimi: imbarcazioni, natanti, battelli, motoscafi, canotti, canoe, scialuppe, lance, piroghe, gondole, sambuche, chiatte, pescherecci, yacht .

