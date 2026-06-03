Strisce che stringono
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strisce che stringono' è 'Legacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Strisce che stringono
- Risposta: LEGACCI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LACI
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Legacci? I legacci sono come piccole strisce che si stringono intorno a qualcosa, mantenendola ferma o in posizione. Sono utili per legare oggetti o assicurare cose insieme, offrendo stabilità e sicurezza in modo semplice e pratico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Strisce che stringono: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Strisce che stringono" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Legacci. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.