Strisce che stringono

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strisce che stringono' è 'Legacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LEGACCI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Strisce che stringono
  • Risposta: LEGACCI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LACI
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Legacci? I legacci sono come piccole strisce che si stringono intorno a qualcosa, mantenendola ferma o in posizione. Sono utili per legare oggetti o assicurare cose insieme, offrendo stabilità e sicurezza in modo semplice e pratico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Legacci'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Strisce che stringono: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Strisce che stringono" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Legacci. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'strisce'

Cruciverba con 'stringono'