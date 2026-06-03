Strisce che stringono

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strisce che stringono' è 'Legacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E G A C C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Strisce che stringono

Strisce che stringono Risposta: LEGACCI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L A C I

Inizia con: L

L Finisce con: I

Perchè la soluzione è Legacci? I legacci sono come piccole strisce che si stringono intorno a qualcosa, mantenendola ferma o in posizione. Sono utili per legare oggetti o assicurare cose insieme, offrendo stabilità e sicurezza in modo semplice e pratico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Strisce che stringono: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Strisce che stringono" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Legacci. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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