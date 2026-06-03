Spirano da nordest nell emisfero boreale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spirano da nordest nell emisfero boreale' è 'Alisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L I S E I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Spirano da nordest nell emisfero boreale

Spirano da nordest nell emisfero boreale Risposta: ALISEI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A I I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti che spirano da nordest nell'emisfero boreale, portando aria calda e umida. Questi venti influenzano il clima di molte regioni, creando condizioni favorevoli per la navigazione e determinando il tempo atmosferico in diverse zone del mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spirano da nordest nell emisfero boreale: risposta da 6 lettere

Per risolvere la definizione "Spirano da nordest nell emisfero boreale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Alisei. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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