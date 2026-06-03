Spirano da nordest nell emisfero boreale
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spirano da nordest nell emisfero boreale' è 'Alisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Spirano da nordest nell emisfero boreale
- Risposta: ALISEI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AII
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti che spirano da nordest nell'emisfero boreale, portando aria calda e umida. Questi venti influenzano il clima di molte regioni, creando condizioni favorevoli per la navigazione e determinando il tempo atmosferico in diverse zone del mondo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Spirano da nordest nell emisfero boreale: risposta da 6 lettere
Per risolvere la definizione "Spirano da nordest nell emisfero boreale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Alisei. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.