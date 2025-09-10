Spirano nella zona torrida

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spirano nella zona torrida' è 'Alisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALISEI

Perchè la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti costanti che soffiano nelle zone torride, portando aria fresca e spesso un senso di sollievo. Questi venti, presenti in molte regioni tropicali, influenzano il clima e aiutano a mantenere un equilibrio tra le temperature elevate e le brezze rinfrescanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spirano nella zona torrida nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Alisei

Quando la definizione "Spirano nella zona torrida" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alisei'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Spirano nella zona torrida
  • Risposta: ALISEI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
I Imola
S Savona
E Empoli
I Imola

La soluzione 'Alisei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spirano nella zona torrida". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con spirano: Spirano dall equatore ai tropici 

Con torrida: Fascia o zona torrida 