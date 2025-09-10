Spirano nella zona torrida
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SOLUZIONE: ALISEI
Perchè la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti costanti che soffiano nelle zone torride, portando aria fresca e spesso un senso di sollievo. Questi venti, presenti in molte regioni tropicali, influenzano il clima e aiutano a mantenere un equilibrio tra le temperature elevate e le brezze rinfrescanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Spirano nella zona torrida nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Alisei
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Spirano nella zona torrida
- Risposta: ALISEI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Alisei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spirano nella zona torrida". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Limitano la zona torrida Delimita la zona torrida nell emisfero Sud Il parallelo che delimita a nord la zona torrida Fascia o zona torrida Venti che spirano ai Tropici
Altre definizioni collegate
Con spirano: Spirano dall equatore ai tropici
Con torrida: Fascia o zona torrida