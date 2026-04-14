Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe' è 'Gondwana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GONDWANA
Perché la soluzione è Gondwana? Gondwana rappresentava un vasto supercontinente che, durante l'era paleozoica, si trovava nell'emisfero australe. Questa massa terrestre comprendeva terre come l'Africa, il Sud America, l'Australia, l'Antartide e l'India, unite in un unico blocco. La presenza di Gondwana influenzò notevolmente il clima, la biodiversità e la distribuzione delle specie durante quel periodo. La sua frammentazione avrebbe poi portato alla formazione dei continenti attuali.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gondwana
La soluzione associata alla definizione "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe" conferma che la soluzione 'Gondwana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Gondwana
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gondwana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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