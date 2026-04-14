Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe' è 'Gondwana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONDWANA

Perché la soluzione è Gondwana? Gondwana rappresentava un vasto supercontinente che, durante l'era paleozoica, si trovava nell'emisfero australe. Questa massa terrestre comprendeva terre come l'Africa, il Sud America, l'Australia, l'Antartide e l'India, unite in un unico blocco. La presenza di Gondwana influenzò notevolmente il clima, la biodiversità e la distribuzione delle specie durante quel periodo. La sua frammentazione avrebbe poi portato alla formazione dei continenti attuali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gondwana

La soluzione associata alla definizione "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe" conferma che la soluzione 'Gondwana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gondwana

G Genova O Otranto N Napoli D Domodossola W Washington A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il continente che nell era paleozoica si trovava nell emisfero australe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gondwana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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