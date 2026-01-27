L emisfero sull osservatorio astronomico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L emisfero sull osservatorio astronomico' è 'Cupola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUPOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L emisfero sull osservatorio astronomico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L emisfero sull osservatorio astronomico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cupola? Una struttura semisferica che copre un osservatorio astronomico permette di proteggere gli strumenti e di aprirsi per le osservazioni del cielo notturno. Questa copertura, spesso rotante, consente di dirigere i telescopi verso diverse direzioni e di proteggere le apparecchiature dalle intemperie. È fondamentale per facilitare lo studio degli astri e garantire condizioni ottimali di lavoro agli astronomi.

Per risolvere la definizione "L emisfero sull osservatorio astronomico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L emisfero sull osservatorio astronomico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L emisfero sull osservatorio astronomico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

