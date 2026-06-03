Lo sono gli abiti sacerdotali
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono gli abiti sacerdotali' è 'Talari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo sono gli abiti sacerdotali
- Risposta: TALARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TLI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Talari? I talari sono gli abiti che indossano i sacerdoti durante le cerimonie religiose. Sono semplici e distintivi, simbolo del loro ruolo e della loro dedizione. Questi vestiti speciali accompagnano le funzioni sacre e sottolineano l'importanza del momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono gli abiti sacerdotali: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Lo sono gli abiti sacerdotali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Talari. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.