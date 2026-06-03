Lo sono gli abiti sacerdotali

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono gli abiti sacerdotali' è 'Talari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T A L A R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono gli abiti sacerdotali

Lo sono gli abiti sacerdotali Risposta: TALARI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T L I

Inizia con: T

T Finisce con: I

Perchè la soluzione è Talari? I talari sono gli abiti che indossano i sacerdoti durante le cerimonie religiose. Sono semplici e distintivi, simbolo del loro ruolo e della loro dedizione. Questi vestiti speciali accompagnano le funzioni sacre e sottolineano l'importanza del momento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono gli abiti sacerdotali: risposta da 6 lettere

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