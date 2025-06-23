Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere

Vito Manzione | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere' è 'Usati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: USATI

Perchè la soluzione è Usati? Gli abiti venduti dal rigattiere sono pezzi unici, spesso ricchi di storia e carattere. Sono capi usati che portano con sé tracce del passato, offrendo un tocco di originalità e sostenibilità a chi li sceglie. Un modo diverso di vestire, con personalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere
  • Risposta: USATI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: U____
  • Inizia con: U
  • Finisce con: I
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Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Usati

La soluzione associata alla definizione "Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Usati'.

Le 5 lettere della soluzione

U Udine
S Savona
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Usati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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