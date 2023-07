Lo sono gli abiti leggeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli abiti leggeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTIVI

Significato/Curiosita : Lo sono gli abiti leggeri

Nuovi dell'imperatore (disambigua). i vestiti nuovi dell'imperatore (o gli abiti nuovi dell'imperatore) è una fiaba danese scritta da hans christian andersen... Voce principale: giochi olimpici. i giochi olimpici estivi sono una manifestazione sportiva multidisciplinare, internazionale, prevista negli anni bisestili... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono gli abiti leggeri : sono; abiti; leggeri; Lo sono stati Erik il Rosso e Sven barba forcuta; Le cassette che sono piene di api; sono calpestati da tutti; Così sono certe illusioni; sono molto espansivi; abiti religiosi; Gruccia per abiti ; Indossa gli abiti all ultimo grido; Tipici abiti hawaiani; Attrezzo per eliminare le pieghe degli abiti ; leggeri sacchi a spalla; Sulla scacchiera è uno dei leggeri ; Alleggeri scono il portafoglio; Alleggeri re dal carico fiscale; Pesi leggeri ;

Cerca altre Definizioni