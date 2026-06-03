Il sentimento nazionale che ci accomuna

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il sentimento nazionale che ci accomuna' è 'Italianità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I T A L I A N I T À

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il sentimento nazionale che ci accomuna

Il sentimento nazionale che ci accomuna Risposta: ITALIANITÀ

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 6

6 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I L I À

Inizia con: I

I Finisce con: À

Perchè la soluzione è Italianità? L'italianità è quel senso di appartenenza che ci unisce come nazione. È un legame che si manifesta nelle tradizioni, nella cultura e nei valori condivisi, creando un forte senso di identità e orgoglio tra le persone che si riconoscono in questa comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il sentimento nazionale che ci accomuna: risposta da 10 lettere

La definizione "Il sentimento nazionale che ci accomuna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Italianità. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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