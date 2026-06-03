Il sentimento nazionale che ci accomuna
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il sentimento nazionale che ci accomuna' è 'Italianità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il sentimento nazionale che ci accomuna
- Risposta: ITALIANITÀ
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 6
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ILIÀ
- Inizia con: I
- Finisce con: À
Perchè la soluzione è Italianità? L'italianità è quel senso di appartenenza che ci unisce come nazione. È un legame che si manifesta nelle tradizioni, nella cultura e nei valori condivisi, creando un forte senso di identità e orgoglio tra le persone che si riconoscono in questa comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il sentimento nazionale che ci accomuna: risposta da 10 lettere
La definizione "Il sentimento nazionale che ci accomuna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Italianità. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.