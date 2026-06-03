Prefisso per pesce

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prefisso per pesce' è 'Ittio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ITTIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Prefisso per pesce
  • Risposta: ITTIO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ITO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ittio? Il prefisso che si usa per indicare un pesce è spesso associato a una parte del suo nome. Quando si aggiunge questa radice, si crea un termine che richiama subito un animale acquatico. È un modo semplice per identificare specie marine attraverso le parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prefisso per pesce: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Prefisso per pesce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ittio. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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