Prefisso per pesce
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prefisso per pesce' è 'Ittio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Prefisso per pesce
- Risposta: ITTIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ITO
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ittio? Il prefisso che si usa per indicare un pesce è spesso associato a una parte del suo nome. Quando si aggiunge questa radice, si crea un termine che richiama subito un animale acquatico. È un modo semplice per identificare specie marine attraverso le parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Prefisso per pesce: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Prefisso per pesce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ittio. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.