Prefisso per pesce

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prefisso per pesce' è 'Ittio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I T T I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Prefisso per pesce

Prefisso per pesce Risposta: ITTIO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I T O

Inizia con: I

I Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ittio? Il prefisso che si usa per indicare un pesce è spesso associato a una parte del suo nome. Quando si aggiunge questa radice, si crea un termine che richiama subito un animale acquatico. È un modo semplice per identificare specie marine attraverso le parole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Prefisso per pesce: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Prefisso per pesce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ittio. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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