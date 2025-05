Il pesce nei prefissi nei cruciverba: la soluzione è Ittio

ITTIO

Curiosità e Significato di "Ittio"

La soluzione Ittio di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ittio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ittio? La parola ittio deriva dal greco ichthys, che significa pesce e viene utilizzata come prefisso in termini scientifici e tecnici relativi ai pesci, come ittiofaghi (che mangiano pesci) o ittioscienza (studio dei pesci). In un cruciverba, Il pesce nei prefissi si riferisce quindi a questo uso di ittio.

Come si scrive la soluzione: Ittio

Stai cercando la risposta alla definizione "Il pesce nei prefissi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

O Otranto

