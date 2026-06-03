Il papa che successe a Bonifacio IV
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il papa che successe a Bonifacio IV' è 'Adeodato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il papa che successe a Bonifacio IV
- Risposta: ADEODATO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AOAO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Adeodato? Adeodato salì al papato dopo Bonifacio IV, portando avanti il suo cammino con saggezza e dedizione. Durante il suo pontificato, si dedicò a migliorare le strutture ecclesiastiche e a rafforzare l’unione tra i fedeli, lasciando un segno importante nella storia della Chiesa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il papa che successe a Bonifacio IV: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "Il papa che successe a Bonifacio IV" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Adeodato. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.