Il papa che successe a Bonifacio IV

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il papa che successe a Bonifacio IV' è 'Adeodato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ADEODATO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il papa che successe a Bonifacio IV
  • Risposta: ADEODATO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AOAO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Adeodato? Adeodato salì al papato dopo Bonifacio IV, portando avanti il suo cammino con saggezza e dedizione. Durante il suo pontificato, si dedicò a migliorare le strutture ecclesiastiche e a rafforzare l’unione tra i fedeli, lasciando un segno importante nella storia della Chiesa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il papa che successe a Bonifacio IV: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Il papa che successe a Bonifacio IV" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Adeodato. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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