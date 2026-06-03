Il papa che successe a Bonifacio IV

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il papa che successe a Bonifacio IV' è 'Adeodato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A D E O D A T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il papa che successe a Bonifacio IV

Il papa che successe a Bonifacio IV Risposta: ADEODATO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A O A O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Adeodato? Adeodato salì al papato dopo Bonifacio IV, portando avanti il suo cammino con saggezza e dedizione. Durante il suo pontificato, si dedicò a migliorare le strutture ecclesiastiche e a rafforzare l’unione tra i fedeli, lasciando un segno importante nella storia della Chiesa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il papa che successe a Bonifacio IV: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Il papa che successe a Bonifacio IV" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Adeodato. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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