Un suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII' è 'Dante Alighieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DANTE ALIGHIERI

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Perché la soluzione è Dante Alighieri? Dante Alighieri è uno dei più grandi poeti della letteratura italiana, autore della Divina Commedia. La sua vita fu segnata da numerosi scontri con le istituzioni religiose e politiche del suo tempo, tra cui il suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII. Questa inimicizia influì profondamente sul suo percorso di vita e sulla sua opera, rendendo evidente il contrasto tra il poeta e il potere ecclesiastico. La sua figura rimane simbolo di impegno e di lotta per la giustizia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Dante Alighieri

In presenza della definizione "Un suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII" conferma che la soluzione 'Dante Alighieri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Dante Alighieri

D Domodossola A Ancona N Napoli T Torino E Empoli A Ancona L Livorno I Imola G Genova H Hotel I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un suo acerrimo nemico fu papa Bonifacio VIII" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dante Alighieri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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