La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L ultimo papa Bonifacio' è 'Nono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NONO

Curiosità e Significato di Nono

Perché la soluzione è Nono? Nonò è un termine che deriva dal dialetto regionale, usato per indicare qualcosa di inutile o senza valore. Nel gioco di parole L'ultimo papa Bonifacio, si fa riferimento all'ultimo Papa Bonifacio, che fu Bonifacio VIII, e alla parola nono, ovvero il numero nove in italiano. È un modo giocoso per collegare il nome storico a un numero, chiudendo con una nota di ironia e creatività.

Come si scrive la soluzione Nono

La definizione "L ultimo papa Bonifacio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

O Otranto

