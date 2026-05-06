Non è ancora sposato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non è ancora sposato' è 'Celibe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CELIBE

Perché la soluzione è Celibe? Il termine CELIBE indica una persona che non è ancora sposata e non ha contratto un'unione matrimoniale ufficiale. Questa condizione si riferisce a un individuo che, pur rimanendo libero da vincoli matrimoniali, può essere coinvolto in relazioni sentimentali senza aver formalizzato il matrimonio. La parola si utilizza spesso per distinguere chi si trova in questa situazione da chi invece ha già celebrato il matrimonio o è vedovo. La condizione di celibe è spesso associata a giovani adulti o a persone che scelgono di non sposarsi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non è ancora sposato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Non è ancora sposato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Celibe

La soluzione associata alla definizione "Non è ancora sposato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non è ancora sposato" conferma che la soluzione 'Celibe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Celibe

C Como E Empoli L Livorno I Imola B Bologna E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non è ancora sposato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Celibe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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