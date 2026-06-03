Un laboratorio di torte e dolci
La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Un laboratorio di torte e dolci' è 'Pasticceria Artigianale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un laboratorio di torte e dolci
- Risposta: PASTICCERIAARTIGIANALE
- Lunghezza: 22 lettere
- Schema parole: 11-11
- Vocali: 11
- Consonanti: 11
- Parole: 2
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: PIRAANE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Pasticceria Artigianale? Una pasticceria artigianale è un luogo dove si creano dolci e torte con passione e cura, usando ingredienti di qualità. Qui si possono assaporare creazioni uniche, fatte a mano, che trasmettono l’amore per l’arte dolciaria e il piacere di condividere momenti speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un laboratorio di torte e dolci: risposta da 22 lettere
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