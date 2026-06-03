Un laboratorio di torte e dolci

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La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Un laboratorio di torte e dolci' è 'Pasticceria Artigianale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A S T I C C E R I A A R T I G I A N A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un laboratorio di torte e dolci

Un laboratorio di torte e dolci Risposta: PASTICCERIAARTIGIANALE

Lunghezza: 22 lettere

22 lettere Schema parole: 11-11

11-11 Vocali: 11

11 Consonanti: 11

11 Parole: 2

2 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: P I R A A N E

Inizia con: P

P Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pasticceria Artigianale? Una pasticceria artigianale è un luogo dove si creano dolci e torte con passione e cura, usando ingredienti di qualità. Qui si possono assaporare creazioni uniche, fatte a mano, che trasmettono l’amore per l’arte dolciaria e il piacere di condividere momenti speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un laboratorio di torte e dolci: risposta da 22 lettere

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