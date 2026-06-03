Un laboratorio di torte e dolci

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Un laboratorio di torte e dolci' è 'Pasticceria Artigianale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PASTICCERIAARTIGIANALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un laboratorio di torte e dolci
  • Risposta: PASTICCERIAARTIGIANALE
  • Lunghezza: 22 lettere
  • Schema parole: 11-11
  • Vocali: 11
  • Consonanti: 11
  • Parole: 2
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    PIRAANE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Pasticceria Artigianale? Una pasticceria artigianale è un luogo dove si creano dolci e torte con passione e cura, usando ingredienti di qualità. Qui si possono assaporare creazioni uniche, fatte a mano, che trasmettono l’amore per l’arte dolciaria e il piacere di condividere momenti speciali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un laboratorio di torte e dolci: risposta da 22 lettere

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