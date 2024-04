La definizione e la soluzione di 5 lettere: Dolci rotondi. TORTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il boss delle torte (titolo originale Cake Boss) è un reality show a puntate di genere documentario e culinario. È centrato sull'attività della famiglia italo-americana Valastro, di origini siciliane e pugliesi, che si occupa di pasticceria ed è specializzata nella confezione di torte scenografiche per ogni occasione. Il set è collocato a Hoboken, New Jersey, nella Pasticceria da Carlo (così chiamata nella versione italiana del reality, il nome originario è Carlo's Bake Shop), fondata nel 1910 da Carlo Guastaferro e acquistata nel 1964 da Bartolo "Buddy" Valastro Sr.. Le serie dello show sono andate in onda in Italia fin dal 2009 sulla rete ...

torte f pl

femminile plurale di torto

Sostantivo, forma flessa

torte ( approfondimento)

plurale di torta per dimagrire occorre evitare di mangiare torte

Sillabazione

(aggettivo) tòr | te

(sostantivo) tór | te

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi torto

vedi torto (sostantivo) vedi torta

Sinonimi

(lenzuola) avvolte, attorcigliate, contorte, ritorte, strizzate

avvolte, attorcigliate, contorte, ritorte, strizzate (di cose, barre) piegate, storte, curvate, curve, inarcate

piegate, storte, curvate, curve, inarcate (senso figurato) (dalla retta via) allontanate, distolte

