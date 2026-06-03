Eruditi colti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Eruditi colti' è 'Dotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Eruditi colti
- Risposta: DOTTI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DTI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Dotti? Gli eruditi colti sono persone che hanno approfondito molte discipline, accumulando conoscenze e saggezza. Spesso sono considerati dotti per la loro capacità di condividere idee complesse in modo chiaro e interessante, contribuendo a diffondere cultura e stimolare il pensiero critico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Eruditi colti: risposta da 5 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Eruditi colti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Dotti. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.