Eruditi colti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Eruditi colti' è 'Dotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D O T T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Eruditi colti

Eruditi colti Risposta: DOTTI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: D T I

Inizia con: D

D Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dotti? Gli eruditi colti sono persone che hanno approfondito molte discipline, accumulando conoscenze e saggezza. Spesso sono considerati dotti per la loro capacità di condividere idee complesse in modo chiaro e interessante, contribuendo a diffondere cultura e stimolare il pensiero critico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Eruditi colti: risposta da 5 lettere

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