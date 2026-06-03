Eruditi colti

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Eruditi colti' è 'Dotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOTTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Eruditi colti
  • Risposta: DOTTI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    DTI
  • Inizia con: D
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Dotti? Gli eruditi colti sono persone che hanno approfondito molte discipline, accumulando conoscenze e saggezza. Spesso sono considerati dotti per la loro capacità di condividere idee complesse in modo chiaro e interessante, contribuendo a diffondere cultura e stimolare il pensiero critico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Eruditi colti: risposta da 5 lettere

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