Acciuffati colti

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Acciuffati colti' è 'Presi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESI

Perché la soluzione è Presi? I acciuffati colti sono persone che vengono catturate o prese con rapidità ed efficacia. Quando si parla di persone prese, si fa riferimento a individui che sono stati catturati o arrestati, spesso in modo improvviso o deciso. La parola presi indica l'atto di essere stati afferrati o fermati, sottolineando l'azione di cattura. Questa espressione si collega strettamente alla situazione in cui qualcuno viene preso, evidenziando il momento della cattura stessa.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Presi'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Acciuffati colti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Presi

In presenza della definizione "Acciuffati colti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Presi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Acciuffati colti
  • Risposta: PRESI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
E Empoli
S Savona
I Imola

La soluzione 'Presi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Acciuffati colti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Sapienti molto colti Colti prima del tempo Essere colti dall amore Acciuffati fatti preda Molto colti 

Altre definizioni collegate

Con acciuffati: Ladri acciuffati 

Con colti: Succo che cola dai fichi colti immaturi 