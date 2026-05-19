Acciuffati colti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Acciuffati colti' è 'Presi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRESI

Perché la soluzione è Presi? I acciuffati colti sono persone che vengono catturate o prese con rapidità ed efficacia. Quando si parla di persone prese, si fa riferimento a individui che sono stati catturati o arrestati, spesso in modo improvviso o deciso. La parola presi indica l'atto di essere stati afferrati o fermati, sottolineando l'azione di cattura. Questa espressione si collega strettamente alla situazione in cui qualcuno viene preso, evidenziando il momento della cattura stessa.

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Acciuffati colti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Presi

In presenza della definizione "Acciuffati colti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Presi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Acciuffati colti

Acciuffati colti Risposta: PRESI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

P Padova R Roma E Empoli S Savona I Imola

La soluzione 'Presi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Acciuffati colti". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.