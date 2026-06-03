Erano nobili e prodi giapponesi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano nobili e prodi giapponesi' è 'Samurai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A M U R A I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Erano nobili e prodi giapponesi

Erano nobili e prodi giapponesi Risposta: SAMURAI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S U R I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Samurai? I samurai erano guerrieri nobili e coraggiosi del Giappone antico, noti per la loro lealtà e abilità marziali. Vivevano secondo un codice di onore e rispettavano profondamente le tradizioni del loro tempo, diventando simboli di virtù e disciplina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Erano nobili e prodi giapponesi: risposta da 7 lettere

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