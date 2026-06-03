Erano nobili e prodi giapponesi

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano nobili e prodi giapponesi' è 'Samurai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SAMURAI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Erano nobili e prodi giapponesi
  • Risposta: SAMURAI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SURI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Samurai? I samurai erano guerrieri nobili e coraggiosi del Giappone antico, noti per la loro lealtà e abilità marziali. Vivevano secondo un codice di onore e rispettavano profondamente le tradizioni del loro tempo, diventando simboli di virtù e disciplina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Erano nobili e prodi giapponesi: risposta da 7 lettere

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