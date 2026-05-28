Erano gli Oscar delle nostre TV
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SOLUZIONE: TELEGATTI
Perchè la soluzione è Telegatti? TELEGATTI erano gli Oscar delle nostre TV, premi prestigiosi che riconoscevano il talento e la qualità delle trasmissioni italiane. Ogni anno, attori, registi e produttori si riunivano per celebrare il meglio dello spettacolo televisivo, creando un momento di grande entusiasmo e orgoglio nazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Erano gli Oscar delle nostre TV nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Telegatti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Erano gli Oscar delle nostre TV
- Risposta: TELEGATTI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Telegatti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Erano gli Oscar delle nostre TV". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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