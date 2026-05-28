Erano gli Oscar delle nostre TV

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Erano gli Oscar delle nostre TV' è 'Telegatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELEGATTI

Perchè la soluzione è Telegatti? TELEGATTI erano gli Oscar delle nostre TV, premi prestigiosi che riconoscevano il talento e la qualità delle trasmissioni italiane. Ogni anno, attori, registi e produttori si riunivano per celebrare il meglio dello spettacolo televisivo, creando un momento di grande entusiasmo e orgoglio nazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Erano gli Oscar delle nostre TV nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Telegatti

Per risolvere la definizione "Erano gli Oscar delle nostre TV", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Telegatti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Erano gli Oscar delle nostre TV

Erano gli Oscar delle nostre TV Risposta: TELEGATTI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: T________

T________ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli G Genova A Ancona T Torino T Torino I Imola

La soluzione 'Telegatti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Erano gli Oscar delle nostre TV". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.