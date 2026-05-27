Guerrieri nipponici

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Guerrieri nipponici' è 'Samurai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAMURAI

Perchè la soluzione è Samurai? I guerrieri nipponici sono figure storiche famose per la loro abilità e disciplina. Sono spesso associati a un codice d’onore rigoroso e a combattimenti con spade. La loro presenza nel passato ha lasciato un’impronta forte nella cultura giapponese, diventando simboli di lealtà e coraggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Guerrieri nipponici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Samurai

La definizione "Guerrieri nipponici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Samurai'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Guerrieri nipponici
  • Risposta: SAMURAI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
M Milano
U Udine
R Roma
A Ancona
I Imola

La soluzione 'Samurai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Guerrieri nipponici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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