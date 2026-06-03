Equivale a 1 mq
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Equivale a 1 mq' è 'Centiara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Equivale a 1 mq
- Risposta: CENTIARA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTAA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Centiara? Una centiara è un'unità di misura che corrisponde a un metro quadrato. Si usa spesso per stimare superfici di terreni o spazi in modo semplice e rapido. Con questa misura, si può facilmente capire quanto spazio si ha a disposizione o si desidera acquistare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Equivale a 1 mq: risposta da 8 lettere
Se la definizione "Equivale a 1 mq" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Centiara. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.