Equivale a 1 mq

Home / Soluzioni Cruciverba / Equivale a 1 mq

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Equivale a 1 mq' è 'Centiara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E N T I A R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Equivale a 1 mq

Equivale a 1 mq Risposta: CENTIARA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T A A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Centiara? Una centiara è un'unità di misura che corrisponde a un metro quadrato. Si usa spesso per stimare superfici di terreni o spazi in modo semplice e rapido. Con questa misura, si può facilmente capire quanto spazio si ha a disposizione o si desidera acquistare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Centiara' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Equivale a 1 mq: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Equivale a 1 mq" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Centiara. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate