Equivale a 1 mq

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Equivale a 1 mq' è 'Centiara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CENTIARA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Equivale a 1 mq
  • Risposta: CENTIARA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTAA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Centiara? Una centiara è un'unità di misura che corrisponde a un metro quadrato. Si usa spesso per stimare superfici di terreni o spazi in modo semplice e rapido. Con questa misura, si può facilmente capire quanto spazio si ha a disposizione o si desidera acquistare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Centiara'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Equivale a 1 mq: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Equivale a 1 mq" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Centiara. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'equivale'