Un metro quadrato di terreno

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La centiara (simbolo ca) è una misura dell'area, pari all'area di un quadrato con lato lungo 1 metro. Non è una misura riconosciuta dal Sistema internazionale di unità di misura, dove si utilizza al suo posto il metro quadrato (m²). Viene ufficialmente utilizzata dall'Agenzia del territorio italiana per misurare la superficie dei terreni a fini catastali e fiscali. La centiara è un sottomultiplo dell'ara e dell'ettaro. Una centiara equivale a: 0,01 are (a) 0,0001 ettari (ha)Ad esempio, 1,5642 ettari corrispondono a 1 ettaro, 56 are e 42 centiare.

centiara ( approfondimento) f sing (pl.: centiare)

(agricoltura) (geometria) (fisica) metro quadrato

Sillabazione

cen | ti | à | ra

Pronuncia

IPA: /,tnti'ara/

Etimologia / Derivazione

da cento ed ara