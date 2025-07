Dispensare esimere nei cruciverba: la soluzione è Esentare

ESENTARE

Curiosità e Significato di Esentare

Approfondisci la parola di 8 lettere Esentare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esentare? Esentare significa liberare qualcuno da un obbligo o da una responsabilità, come il pagamento di tasse o l'esecuzione di un dovere. È un termine spesso usato in ambito legale o fiscale, indicando che si ottiene un'esenzione o un'agevolazione speciale. In sostanza, si tratta di ottenere una protezione particolare che evita di dover affrontare determinate imposizioni o oneri.

Come si scrive la soluzione Esentare

Hai trovato la definizione "Dispensare esimere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

