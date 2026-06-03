Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij
- Risposta: STETTINO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: STIO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Stettino? Il 26 aprile 1945, le truppe sovietiche di Rokossovskij occuparono Stettino, una città importante. Questo evento segnò un momento cruciale durante la fine della Seconda guerra mondiale, portando cambiamenti significativi nella regione e nel suo assetto politico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij: risposta da 8 lettere
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