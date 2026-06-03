Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij' è 'Stettino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STETTINO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij
  • Risposta: STETTINO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    STIO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Stettino? Il 26 aprile 1945, le truppe sovietiche di Rokossovskij occuparono Stettino, una città importante. Questo evento segnò un momento cruciale durante la fine della Seconda guerra mondiale, portando cambiamenti significativi nella regione e nel suo assetto politico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij: risposta da 8 lettere

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