Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij' è 'Stettino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T E T T I N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij

Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij Risposta: STETTINO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S T I O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Stettino? Il 26 aprile 1945, le truppe sovietiche di Rokossovskij occuparono Stettino, una città importante. Questo evento segnò un momento cruciale durante la fine della Seconda guerra mondiale, portando cambiamenti significativi nella regione e nel suo assetto politico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Il 26 aprile 1945 fu occupata dalle truppe sovietiche di Rokossovskij" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Stettino. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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