A teatro è occupata dal pubblico
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SOLUZIONE: PLATEA
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Perché la soluzione è Platea? Quando si parla di teatro, la zona dove si siede il pubblico è chiamata platea. È il cuore dell’azione, dove gli spettatori possono immergersi nella rappresentazione e condividere l’emozione con gli attori. La platea si trova di fronte al palcoscenico e rappresenta il principale spazio di interazione tra scena e pubblico. È il luogo più importante per vivere appieno lo spettacolo.
A teatro è occupata dal pubblico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Platea
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: A teatro è occupata dal pubblico
- Risposta: PLATEA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Platea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A teatro è occupata dal pubblico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con teatro: Lo sovrasta il piano scenico del teatro
Con occupata: Regione cilena occupata in gran parte dall omonimo deserto
Con pubblico: Negli antichi anfiteatri riparavano il pubblico dal sole