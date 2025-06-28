A teatro è occupata dal pubblico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'A teatro è occupata dal pubblico' è 'Platea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLATEA

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Perché la soluzione è Platea? Quando si parla di teatro, la zona dove si siede il pubblico è chiamata platea. È il cuore dell’azione, dove gli spettatori possono immergersi nella rappresentazione e condividere l’emozione con gli attori. La platea si trova di fronte al palcoscenico e rappresenta il principale spazio di interazione tra scena e pubblico. È il luogo più importante per vivere appieno lo spettacolo.

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A teatro è occupata dal pubblico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Platea

In presenza della definizione "A teatro è occupata dal pubblico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Platea'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: A teatro è occupata dal pubblico

A teatro è occupata dal pubblico Risposta: PLATEA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

P Padova L Livorno A Ancona T Torino E Empoli A Ancona

La soluzione 'Platea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A teatro è occupata dal pubblico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.