A teatro è occupata dal pubblico

Paola Cammarota | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'A teatro è occupata dal pubblico' è 'Platea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLATEA

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Perché la soluzione è Platea? Quando si parla di teatro, la zona dove si siede il pubblico è chiamata platea. È il cuore dell’azione, dove gli spettatori possono immergersi nella rappresentazione e condividere l’emozione con gli attori. La platea si trova di fronte al palcoscenico e rappresenta il principale spazio di interazione tra scena e pubblico. È il luogo più importante per vivere appieno lo spettacolo.

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A teatro è occupata dal pubblico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Platea

In presenza della definizione "A teatro è occupata dal pubblico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Platea'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: A teatro è occupata dal pubblico
  • Risposta: PLATEA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
L Livorno
A Ancona
T Torino
E Empoli
A Ancona

La soluzione 'Platea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A teatro è occupata dal pubblico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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