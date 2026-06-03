Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi' è 'Trittico Portinari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRITTICOPORTINARI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi
  • Risposta: TRITTICOPORTINARI
  • Lunghezza: 17 lettere
  • Schema parole: 8-9
  • Vocali: 7
  • Consonanti: 10
  • Parole: 2
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    TTOPTNI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Trittico Portinari? Il Trittico Portinari degli Uffizi mostra una scena di adorazione dei pastori, un momento di grande intimità e devozione. Le figure sono dipinte con cura e dettagli che trasmettono calore e spiritualità, rendendo questa opera un esempio prezioso di arte sacra rinascimentale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi: risposta da 17 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Trittico Portinari. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni collegate

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