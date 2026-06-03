Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi' è 'Trittico Portinari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi
- Risposta: TRITTICOPORTINARI
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 8-9
- Vocali: 7
- Consonanti: 10
- Parole: 2
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: TTOPTNI
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Trittico Portinari? Il Trittico Portinari degli Uffizi mostra una scena di adorazione dei pastori, un momento di grande intimità e devozione. Le figure sono dipinte con cura e dettagli che trasmettono calore e spiritualità, rendendo questa opera un esempio prezioso di arte sacra rinascimentale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes che si può ammirare agli Uffizi: risposta da 17 lettere
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