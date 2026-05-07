China in adorazione

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'China in adorazione' è 'Prona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRONA

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Perché la soluzione è Prona? PRONA è un termine che indica una posizione di riverenza o di adorazione rivolta verso una divinità o una figura di grande rispetto. Questa espressione si manifesta attraverso gesti come inginocchiarsi, abbassare il capo o prostrarsi, segni di umiltà e venerazione. La prona rappresenta quindi un atto di sottomissione e rispetto profondo, spesso praticato in contesti religiosi o cerimoniali. La sua presenza sottolinea l'importanza di mostrare umiltà di fronte a entità superiori o simboli sacri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "China in adorazione". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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China in adorazione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Prona

La definizione "China in adorazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "China in adorazione" conferma che la soluzione 'Prona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prona

P Padova R Roma O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "China in adorazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Umilmente inchinataA faccia in giùChina curvataÈ oggetto di adorazioneSono oggetto d adorazioneSono oggetto di adorazioneChina a faccia in giù