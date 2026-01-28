L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli' è 'Cristo Velato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRISTO VELATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cristo Velato? Il Cristo Velato di Sammartino è una straordinaria scultura che rappresenta Gesù Cristo avvolto da un velo di marmo, creando l'illusione di un tessuto leggero e trasparente. Questa opera si trova nella Cappella Sansevero a Napoli ed è considerata un capolavoro di perfezione tecnica e spiritualità. La scultura cattura l'emozione e la pietà, invitando i visitatori a riflettere sulla sofferenza e la redenzione.

In presenza della definizione "L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Cristo Velato:

C Como R Roma I Imola S Savona T Torino O Otranto V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L opera di Sammartino che si può ammirare nella Cappella Sansevero a Napoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

