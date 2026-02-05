Specie di limone con la scorza molto spessa

Home / Soluzioni Cruciverba / Specie di limone con la scorza molto spessa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Specie di limone con la scorza molto spessa' è 'Cedro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEDRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Specie di limone con la scorza molto spessa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Specie di limone con la scorza molto spessa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cedro? Il cedro è un agrume noto per la sua buccia molto spessa e rugosa, differenziandosi dagli altri limoni. La sua polpa è spesso meno succosa e più aromatica, utilizzata in cucina e nella preparazione di liquori. Questo frutto è molto apprezzato per il suo aroma intenso e il suo aspetto particolare. Viene coltivato principalmente in zone mediterranee e orientali, e rappresenta una varietà di limone con caratteristiche uniche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Specie di limone con la scorza molto spessa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cedro

La definizione "Specie di limone con la scorza molto spessa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Specie di limone con la scorza molto spessa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cedro:

C Como E Empoli D Domodossola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Specie di limone con la scorza molto spessa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Grosso agrumeFrutto simile a un grosso limoneUna pianta delle PinaceeUna specie molto comune di querciaHa la pelle molto spessaHanno una spessa scorzaQuella alla fiorentina è molto spessa e con ossoMolto in Francia