liquido un refrigerante nei cruciverba: la soluzione è Azoto

Home / Soluzioni Cruciverba / liquido un refrigerante

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'liquido un refrigerante' è 'Azoto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZOTO

Curiosità e Significato... La parola Azoto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Azoto.

Perché la soluzione è Azoto? Il liquido di un refrigerante è la forma attraverso cui assorbe e trasferisce calore, permettendo il raffreddamento di ambienti o apparecchiature. Tra i vari sostanze, l'azoto liquido è molto usato per le sue proprietà di raffreddamento rapido e sicuro, grazie alla sua temperatura estremamente bassa. È un elemento fondamentale in molte applicazioni scientifiche e industriali, dimostrando come il freddo possa essere ottenuto in modo efficace e controllato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È impiegato come combustibile e refrigeranteL arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zonaLo è uno che ha molto liquidoLiquido organico amarissimoContinua uscita di liquido

Non riesci a risolvere la definizione "liquido un refrigerante"? Scopri qui la risposta

A Ancona

Z Zara

O Otranto

T Torino

O Otranto

O N O D N O N A E T A M C O N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NONO COMANDAMENTO" NONO COMANDAMENTO

