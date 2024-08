La Soluzione ♚ La provincia dell Abetone La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PISTOIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PISTOIA

Curiosità su La provincia dell abetone: Nonostante sia sempre stata conosciuta più per le sue attività imprenditoriali, come il vivaismo e la cantieristica, Pistoia è una suggestiva città d'arte sorta in epoca romana, con un centro storico di matrice medioevale perfettamente conservato, che ha acquisito una notevole importanza a livello nazionale ed internazionale a seguito della nomina come capitale italiana della cultura nel 2017. Pistoia (pronuncia: [pis'toja], ) è un comune italiano di 89 058 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana nell'Italia centrale.

