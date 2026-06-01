Si praticano gareggiando

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si praticano gareggiando' è 'Sport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SPORT

Perchè la soluzione è Sport? Lo sport è un’attività in cui le persone competono tra loro, mettendo alla prova le proprie capacità e resistenze. È un modo per divertirsi, sfidarsi e condividere momenti di entusiasmo, creando un legame tra chi partecipa e chi assiste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si praticano gareggiando
  • Risposta: SPORT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SOT
  • Inizia con: S
  • Finisce con: T
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Si praticano gareggiando: risposta da 5 lettere

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