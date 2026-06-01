Si praticano gareggiando

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si praticano gareggiando' è 'Sport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S P O R T

Perchè la soluzione è Sport? Lo sport è un’attività in cui le persone competono tra loro, mettendo alla prova le proprie capacità e resistenze. È un modo per divertirsi, sfidarsi e condividere momenti di entusiasmo, creando un legame tra chi partecipa e chi assiste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si praticano gareggiando

Si praticano gareggiando Risposta: SPORT

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 1

1 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S O T

Inizia con: S

S Finisce con: T

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Si praticano gareggiando: risposta da 5 lettere

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