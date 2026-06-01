Si praticano gareggiando
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si praticano gareggiando' è 'Sport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sport? Lo sport è un’attività in cui le persone competono tra loro, mettendo alla prova le proprie capacità e resistenze. È un modo per divertirsi, sfidarsi e condividere momenti di entusiasmo, creando un legame tra chi partecipa e chi assiste. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si praticano gareggiando
- Risposta: SPORT
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 1
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SOT
- Inizia con: S
- Finisce con: T
Si praticano gareggiando: risposta da 5 lettere
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