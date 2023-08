Si praticano in pedana o a cavallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si praticano in pedana o a cavallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VOLTEGGI

Significato/Curiosita : Si praticano in pedana o a cavallo

L'accesso ai seminari a tutte le persone che «praticano l'omosessualità», hanno «tendenze omosessuali profondamente radicate» o che sostengono «la cosiddetta... Esistono cinque gruppi di volteggi per gli uomini: volteggi diretti volteggi con 1 avvitamento nella prima fase di volo volteggi con rotazioni in avanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si praticano in pedana o a cavallo : praticano; pedana; cavallo; La praticano atleti in costume da bagno; Divisa con cui si praticano le arti marziali; La praticano i pugili; Lo praticano esperti appassionati di montagna; Si praticano nelle liquidazioni; La pedana del direttore d orchestra; pedana da palestra; Una pedana in palestra; Una pedana da palestra; Sportivi che combattono in pedana ; Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo ; Hanno la forma di un ferro di cavallo ; Soldato a cavallo con armatura fino a terra; cavallo dal mantello rosso-bruno;

Cerca altre Definizioni