Ieri TV al oggi TV a Led

Paola Cammarota | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ieri TV al oggi TV a Led' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PLASMA

Perchè la soluzione è Plasma? La televisione di ieri si basava sui pannelli plasma, che offrivano immagini vivide ma consumavano molta energia. Oggi, i televisori a LED sono più sottili, efficienti e luminosi, migliorando l’esperienza visiva senza rinunciare alla qualità. La tecnologia si è evoluta, rendendo la visione più piacevole e accessibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ieri TV al oggi TV a Led
  • Risposta: PLASMA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PAA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A
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Ieri TV al oggi TV a Led: risposta da 6 lettere

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