Ieri TV al oggi TV a Led
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ieri TV al oggi TV a Led' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Plasma? La televisione di ieri si basava sui pannelli plasma, che offrivano immagini vivide ma consumavano molta energia. Oggi, i televisori a LED sono più sottili, efficienti e luminosi, migliorando l’esperienza visiva senza rinunciare alla qualità. La tecnologia si è evoluta, rendendo la visione più piacevole e accessibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ieri TV al oggi TV a Led
- Risposta: PLASMA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PAA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Ieri TV al oggi TV a Led: risposta da 6 lettere
Per risolvere la definizione "Ieri TV al oggi TV a Led", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Plasma. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.