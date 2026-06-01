Ieri TV al oggi TV a Led

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ieri TV al oggi TV a Led' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P L A S M A

Perchè la soluzione è Plasma? La televisione di ieri si basava sui pannelli plasma, che offrivano immagini vivide ma consumavano molta energia. Oggi, i televisori a LED sono più sottili, efficienti e luminosi, migliorando l’esperienza visiva senza rinunciare alla qualità. La tecnologia si è evoluta, rendendo la visione più piacevole e accessibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ieri TV al oggi TV a Led

Ieri TV al oggi TV a Led Risposta: PLASMA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P A A

Inizia con: P

P Finisce con: A

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Ieri TV al oggi TV a Led: risposta da 6 lettere

Per risolvere la definizione "Ieri TV al oggi TV a Led", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Plasma. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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