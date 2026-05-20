Il gas negli spazi cosmici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il gas negli spazi cosmici' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLASMA

La risposta Plasma è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Plasma? Il plasma è uno stato della materia presente negli spazi cosmici, dove il gas si trova a temperature estremamente elevate, causando la dissociazione degli atomi in particelle cariche. Questa condizione permette al plasma di condurre elettricità e di generare campi magnetici, caratteristiche fondamentali per la formazione di stelle e galassie. Nei luoghi più profondi dell'universo, il plasma costituisce la maggior parte della materia visibile, influenzando i processi cosmici e le interazioni tra le diverse componenti dell'universo stesso.

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Il gas negli spazi cosmici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Plasma

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il gas negli spazi cosmici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plasma'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il gas negli spazi cosmici

Il gas negli spazi cosmici Risposta: PLASMA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

P Padova L Livorno A Ancona S Savona M Milano A Ancona

La soluzione 'Plasma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il gas negli spazi cosmici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.