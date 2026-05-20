Il gas negli spazi cosmici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il gas negli spazi cosmici' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PLASMA
La risposta Plasma è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Plasma? Il plasma è uno stato della materia presente negli spazi cosmici, dove il gas si trova a temperature estremamente elevate, causando la dissociazione degli atomi in particelle cariche. Questa condizione permette al plasma di condurre elettricità e di generare campi magnetici, caratteristiche fondamentali per la formazione di stelle e galassie. Nei luoghi più profondi dell'universo, il plasma costituisce la maggior parte della materia visibile, influenzando i processi cosmici e le interazioni tra le diverse componenti dell'universo stesso.
Il gas negli spazi cosmici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Plasma
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il gas negli spazi cosmici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plasma'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il gas negli spazi cosmici
- Risposta: PLASMA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Plasma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il gas negli spazi cosmici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il gas negli spazi fra le stelle Spazi in mq Gas per insegne Il gas utilizzato per i dirigibili I consumatori del gas
Altre definizioni collegate
Con spazi: Il meeting sportivo in spazi coperti
Con cosmici: Particella dei raggi cosmici