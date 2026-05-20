Il gas negli spazi cosmici

Anna Spiotta | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il gas negli spazi cosmici' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLASMA

La risposta Plasma è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Plasma? Il plasma è uno stato della materia presente negli spazi cosmici, dove il gas si trova a temperature estremamente elevate, causando la dissociazione degli atomi in particelle cariche. Questa condizione permette al plasma di condurre elettricità e di generare campi magnetici, caratteristiche fondamentali per la formazione di stelle e galassie. Nei luoghi più profondi dell'universo, il plasma costituisce la maggior parte della materia visibile, influenzando i processi cosmici e le interazioni tra le diverse componenti dell'universo stesso.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Plasma'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il gas negli spazi cosmici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Plasma

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il gas negli spazi cosmici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Plasma'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il gas negli spazi cosmici
  • Risposta: PLASMA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
L Livorno
A Ancona
S Savona
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Plasma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il gas negli spazi cosmici". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il gas negli spazi fra le stelle Spazi in mq Gas per insegne Il gas utilizzato per i dirigibili I consumatori del gas 

Altre definizioni collegate

Con spazi: Il meeting sportivo in spazi coperti 

Con cosmici: Particella dei raggi cosmici 