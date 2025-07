Si dona come il sangue ma non è rosso nei cruciverba: la soluzione è Plasma

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dona come il sangue ma non è rosso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dona come il sangue ma non è rosso' è 'Plasma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PLASMA

Curiosità e Significato di Plasma

La soluzione Plasma di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Plasma per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Plasma? Il plasma è la componente liquida del sangue, trasparente e giallastra, che rappresenta circa il 55% del volume totale. Trasporta nutrienti, ormoni e cellule immunitarie, ed è fondamentale per la circolazione e la coagulazione del sangue. Sebbene sia come il sangue, non ha il colore rosso tipico dei globuli rossi. È una parte essenziale del nostro organismo, che mantiene in equilibrio la nostra salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: emostatici: si usano nei prelievi di sangueRosso di sera si speraRosso sangueQuello rosso si ottiene dal salmoneUna carta che si dona per futuri acquisti ing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Plasma

Non riesci a risolvere la definizione "Si dona come il sangue ma non è rosso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

L Livorno

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H N E C I L M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MICHELIN" MICHELIN

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.