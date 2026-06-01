Dono omaggio

Angelo Caputo | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dono omaggio' è 'Regalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

REGALO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Dono omaggio
  • Risposta: REGALO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RGO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Regalo? Un dono omaggio è un piccolo gesto di generosità che si fa senza aspettarsi nulla in cambio. È un modo per mostrare affetto o gratitudine, regalando qualcosa che porta gioia e sorpresa a chi lo riceve, creando un senso di condivisione e calore tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dono omaggio: risposta da 6 lettere

La definizione "Dono omaggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Regalo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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