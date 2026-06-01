Dono omaggio
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dono omaggio' è 'Regalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Dono omaggio
- Risposta: REGALO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RGO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Regalo? Un dono omaggio è un piccolo gesto di generosità che si fa senza aspettarsi nulla in cambio. È un modo per mostrare affetto o gratitudine, regalando qualcosa che porta gioia e sorpresa a chi lo riceve, creando un senso di condivisione e calore tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dono omaggio: risposta da 6 lettere
La definizione "Dono omaggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Regalo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.