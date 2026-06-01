Dono omaggio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dono omaggio' è 'Regalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E G A L O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Dono omaggio

Dono omaggio Risposta: REGALO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R G O

Inizia con: R

R Finisce con: O

Perchè la soluzione è Regalo? Un dono omaggio è un piccolo gesto di generosità che si fa senza aspettarsi nulla in cambio. È un modo per mostrare affetto o gratitudine, regalando qualcosa che porta gioia e sorpresa a chi lo riceve, creando un senso di condivisione e calore tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dono omaggio: risposta da 6 lettere

La definizione "Dono omaggio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Regalo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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