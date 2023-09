Accessorio in omaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accessorio in omaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GADGET

Significato/Curiosità : Accessorio in omaggio

Un gadget è un piccolo oggetto o accessorio che di solito viene fornito come omaggio o regalo promozionale da aziende, organizzazioni o eventi. Questi articoli spaziano da penne, tazze e portachiavi a dispositivi tecnologici come penne USB, cuffie e power bank personalizzati con il logo o il marchio dell'azienda. I gadget sono utilizzati come strumenti di marketing per promuovere un'azienda o un prodotto, creando un legame tra il marchio e il destinatario. Sono spesso distribuiti in fiere, eventi aziendali o campagne pubblicitarie. Oltre a scopi promozionali, i gadget possono anche essere oggetti divertenti o utili nella vita quotidiana. La loro popolarità deriva dalla loro versatilità e dalla capacità di lasciare un'impressione duratura sui clienti e sui consumatori.

