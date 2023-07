Dono regalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dono regalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESENTE

Significato/Curiosita : Dono regalo

Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. per dono (detto anche regalo o presente) si intende la donazione di un bene da un soggetto ad... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi presente (disambigua). il presente è un punto nella linea temporale dell'osservatore, posto tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

