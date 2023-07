Le curve che allungano il corso d un fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le curve che allungano il corso d un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANSE

Significato/Curiosità : Le curve che allungano il corso d un fiume

Le anse sono le curve sinuose che si formano naturalmente nel corso di un fiume. Queste curve si verificano quando il fiume incontra ostacoli, come rocce o colline, che deviano il flusso dell'acqua in diverse direzioni. Nel corso del tempo, l'acqua scava gradualmente il terreno nelle zone esterne delle curve, creando delle insenature. Le anse possono essere molto variegate nelle loro forme e dimensioni e possono influenzare la morfologia e l'ecosistema circostante. Svolgono un ruolo ecologico essenziale, fornendo habitat per diverse specie di piante e animali, e possono anche influenzare la sedimentazione e l'erosione delle aree circostanti.

