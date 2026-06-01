La cabina per lavarsi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La cabina per lavarsi' è 'Box Doccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Box Doccia? Il box doccia è uno spazio chiuso e pratico, pensato per rendere il momento della pulizia più comodo e privato. Con le sue pareti di vetro e le ante, permette di lavarsi senza allagare il bagno, offrendo comfort e funzionalità in modo semplice e pulito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La cabina per lavarsi
- Risposta: BOXDOCCIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 3-6
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: BXDCA
- Inizia con: B
- Finisce con: A
La cabina per lavarsi: risposta da 9 lettere
La soluzione associata alla definizione "La cabina per lavarsi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Box Doccia. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.