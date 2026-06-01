La cabina per lavarsi

Vito Manzione | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La cabina per lavarsi' è 'Box Doccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BOXDOCCIA

Perchè la soluzione è Box Doccia? Il box doccia è uno spazio chiuso e pratico, pensato per rendere il momento della pulizia più comodo e privato. Con le sue pareti di vetro e le ante, permette di lavarsi senza allagare il bagno, offrendo comfort e funzionalità in modo semplice e pulito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La cabina per lavarsi
  • Risposta: BOXDOCCIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 3-6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BXDCA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A
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La cabina per lavarsi: risposta da 9 lettere

La soluzione associata alla definizione "La cabina per lavarsi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Box Doccia. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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